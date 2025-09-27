Fino a 366 euro in più per la spesa non è solo un problema economico

Fare la spesa in Italia è diventato sempre più costoso, e non si tratta di un’impressione: i dati lo confermano. Secondo le rilevazioni diffuse da Assoutenti il 16 settembre 2025 e confermate dall’ Istat, i prezzi dei beni alimentari e delle bevande analcoliche hanno registrato ad agosto un incremento medio del +4% su base annua, con punte molto più alte per alcuni prodotti essenziali. Tradotto in termini concreti, significa che ogni famiglia italiana con due figli spenderà in media 366 euro in più all’anno solo per acquistare cibo e bevande. Su scala nazionale, l’aggravio si traduce in 6,5 miliardi di euro in più sottratti ai bilanci delle famiglie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

