Fino a 366 euro in più per la spesa non è solo un problema economico
Fare la spesa in Italia è diventato sempre più costoso, e non si tratta di un’impressione: i dati lo confermano. Secondo le rilevazioni diffuse da Assoutenti il 16 settembre 2025 e confermate dall’ Istat, i prezzi dei beni alimentari e delle bevande analcoliche hanno registrato ad agosto un incremento medio del +4% su base annua, con punte molto più alte per alcuni prodotti essenziali. Tradotto in termini concreti, significa che ogni famiglia italiana con due figli spenderà in media 366 euro in più all’anno solo per acquistare cibo e bevande. Su scala nazionale, l’aggravio si traduce in 6,5 miliardi di euro in più sottratti ai bilanci delle famiglie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: fino - euro
Statali, aumenti fino a 1.500 euro per i dirigenti: verso nuovo contratto, firma entro fine luglio. Ecco come cambiano gli stipendi
Bonus pensioni esentasse, fino a 6.900 euro in più per chi rimane al lavoro: primi accrediti già a settembre. Ecco come funziona
Prime Day con MOVA: trova il robot perfetto per la tua casa (e risparmia fino a 400 euro)
Compensi sportivi esenti fino a 15mila euro indipendentemente dal reddito https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/compensi-sportivi-esenti-fino-15mila-euro-indipendentemente-reddito-AHhenTrC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_sourc - X Vai su X
Volvo EX30, gli incentivi abbassano il prezzo fino a 18.500 euro - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi incentivi auto elettriche fino a 11.000 euro - 000 euro per l'acquisto di un veicolo elettrico a fronte della rottamazione di un veicolo termico. Segnala punto-informatico.it
Auto elettriche, nuovi incentivi fino a 11mila euro. Dalla rottamazione all’Isee: ecco cosa sapere - Partiranno a settembre i nuovi incentivi per acquistare un’auto elettrica previa rottamazione di un veicolo termico. ilsole24ore.com scrive