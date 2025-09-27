Finn è un fuoriclasse L’italia ha trovato il futuro delle classiche

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 18 anni il ligure incanta al Mondiale di ciclismo in Ruanda.  Per corse come Liegi e Lombardia si possono già accettare scommesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Finn è un fuoriclasse. L’italia ha trovato il futuro delle classiche

