Finn è un fuoriclasse L’italia ha trovato il futuro delle classiche
A 18 anni il ligure incanta al Mondiale di ciclismo in Ruanda. Per corse come Liegi e Lombardia si possono già accettare scommesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Momenti di gioia infinita: Lorenzo Finn campione del mondo di ciclismo Under 23 a Kigali, capitale del Ruanda. Finn, negli ultimi due anni, ha lasciato il segno anche in provincia di Treviso. Quest'anno ha vinto il Giro del Belvedere a Villa di Cordignano lunedì