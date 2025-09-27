Finn del mondo | Lorenzo e l' onda azzurra dei giovani che fanno sognare l' Italia

Il 18enne ligure, il più giovane in corsa, ha vinto la prova in linea dei Mondiali Under23 in Ruanda. La schiera dei ragazzi e ragazze portento è sempre più numerosa. Da Furlani a Raffaeli: siamo in buone mani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Finn del mondo: Lorenzo e l'onda azzurra dei giovani che fanno sognare l'Italia

