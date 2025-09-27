Finn del mondo | Lorenzo e l' onda azzurra dei giovani che fanno sognare l' Italia

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18enne ligure, il più giovane in corsa, ha vinto la prova in linea dei Mondiali Under23 in Ruanda. La schiera dei ragazzi e ragazze portento è sempre più numerosa. Da Furlani a Raffaeli: siamo in buone mani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

