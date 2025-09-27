Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 27 e domenica 28 settembre

Foggiatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo weekend del mese ricco di appuntamenti in Capitanata. Ecco quali non perdere.Sabato 27 settembreFoggiaIn piazza Umberto Giordano c'è la Festa provinciale de l’UnitàA Parcocittà appuntamento con gli eventi ‘Wunderkammer’ e ‘Outdoor education’Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fine - settimana

Il meteo per il fine settimana: bel tempo, con qualche 'brivido'

Invasa dai rifiuti, l’oasi ridotta a una discarica ogni fine settimana: “Scene indecorose, via i cassonetti”

Monza, due fine settimana per disegnare il Parco del futuro: oltre 100 appuntamenti fra spettacoli, laboratori, arte e film

Premio Radicondoli, la cerimonia. Tutti gli eventi del fine settimana - 30 si terrà la XVI edizione del "Premio Radicondoli" che assegnerà per la sezione ... Segnala lanazione.it

Caprese, fine settimana di eventi che celebrano la figura immortale di Michelangelo Buonarroti - Arezzo, 22 luglio 2025 – Il Comune di Caprese Michelangelo invita una straordinaria fine settimana di eventi che celebrano la figura immortale di Michelangelo Buonarroti, in occasione del 550° ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Fine Settimana Capitanata Eventi