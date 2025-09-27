Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 27 e domenica 28 settembre
Ultimo weekend del mese ricco di appuntamenti in Capitanata. Ecco quali non perdere.Sabato 27 settembreFoggiaIn piazza Umberto Giordano c'è la Festa provinciale de l’UnitàA Parcocittà appuntamento con gli eventi ‘Wunderkammer’ e ‘Outdoor education’Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
