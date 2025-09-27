Fine dell' incubo a Vittoria sta bene il 17enne rapito Si è recato in commissariato con un amico

È stato ritrovato a Vittoria, nel Ragusano, il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Il ragazzo, che sta bene, è stato accompagnato nel commissariato di polizia del paese per essere ascoltato dagli investigatori. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il giovane sarebbe arrivato questa sera davanti al commissariato in automobile insieme a un amico. Gli inquirenti stanno cercando di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fine dell'incubo a Vittoria, sta bene il 17enne rapito. Si è recato in commissariato con un amico

