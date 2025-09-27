Finanziamenti alle reti idriche in Irpinia | arriva l’ok per Alto Calore

Avellinotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ha comunicato ai Comuni che hanno deliberato la mozione quale atto di indirizzo politico-amministrativo, per la richiesta di apertura dello stato di crisi idrica in Irpinia e per l’attivazione delle procedure di riconoscimento dello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finanziamenti - reti

Ministero Infrastrutture ai comuni irpini: Alto Calore ora può partecipare ai finanziamenti sulle reti idriche - La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ha comunicato ai Comuni che hanno deliberato la mozione quale atto di indirizzo politico- Riporta irpinianews.it

finanziamenti reti idriche irpiniaCrisi idrica, 21 Comuni irpini chiedono lo stato di emergenza a Regione Campania e Governo - Sono 21 i Comuni della provincia di Avellino che hanno già deliberato la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi idrica in Irpinia e l’avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Finanziamenti Reti Idriche Irpinia