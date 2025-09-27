Filippo Boni Pd | Uno sportello di ascolto ad Arezzo e in tutte le vallate

Aprire uno sportello di ascolto e confronto ad Arezzo e nelle vallate. E' l'annuncio di Filippo Boni, candidato Pd al Consiglio regionale. “Non sarà un gesto simbolico – sottolinea – ma un luogo di dialogo reale e costante, aperto a cittadini, amministratori, associazioni, imprese e lavoratori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: filippo - boni

Elezioni regionali. Sarà Filippo Boni il candidato del Valdarno

Giovedì prossimo a San Giovanni Filippo Boni presenta la sua candidatura

Pendolari. Il candidato alle regionali Filippo Boni chiede soluzioni strutturali

“Mi chiamo Oleg”: Filippo Boni presenta l’ultimo libro ad Arezzo Vai su Facebook

Filippo Boni: “I pendolari del Valdarno e di Arezzo meritano più rispetto e soluzioni stabili, concrete e durature” - “Ogni giorno migliaia di cittadine e cittadini del Valdarno e della Provincia di Arezzo salgono su un tre ... Lo riporta valdarnopost.it

Il PD di Terranuova a sostegno di Filippo Boni alle Regionali - Il Partito Democratico di Terranuova Bracciolini ufficializza il proprio appoggio a Filippo Boni in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. valdarnopost.it scrive