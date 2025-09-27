Figuccia | Precari a vario titolo della pubblica amministrazione a rischio povertà con la pensione
“Migliaia di persone che sono state incardinate all’interno della pubblica amministrazione: Regione, Provincia e comuni, che non hanno ricevuto un trattamento salariale e una corrispettiva contribuzione previdenziale sufficiente, e che nelle loro posizioni appartenenti alle categorie più diverse. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: figuccia - precari
Figuccia (Lega): "Inaccettabile che migliaia di lavoratori precari vadano in pensione con la minima"