Figuccia | Precari a vario titolo della pubblica amministrazione a rischio povertà con la pensione

Palermotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Migliaia di persone che sono state incardinate all’interno della pubblica amministrazione: Regione, Provincia e comuni, che non hanno ricevuto un trattamento salariale e una corrispettiva contribuzione previdenziale sufficiente, e che nelle loro posizioni appartenenti alle categorie più diverse. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: figuccia - precari

Figuccia (Lega): "Inaccettabile che migliaia di lavoratori precari vadano in pensione con la minima"

Cerca Video su questo argomento: Figuccia Precari Vario Titolo