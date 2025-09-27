Fiera stop ai parcheggi selvaggi | Varchi presidiati dagli steward per tutelare i residenti della zona

Ci sono voluti anni di proteste, lettere, petizioni da parte dei residenti. Esasperati dal traffico e dai parcheggi selvaggi nei giorni delle fiere. Più di una volta anche don Danilo Manduchi, il parroco di San Martino in Riparotta, aveva perso le staffe: "I fedeli non riescono a raggiungere la chiesa". Ma finalmente qualcosa cambierà. Già dal Ttg. In occasione della prossima edizione della fiera del turismo, dall’8 al 10 ottobre, Comune e Ieg metteranno in campo "un nuovo piano sperimentale – annuncia l’assessore alla mobilità Mattia Morolli – che cercherà di mettere fine al problema del parcheggio selvaggio nelle strade che portano alla Fiera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

