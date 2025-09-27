Fiera di Scandicci cosa c’è da sapere | date programma espositori luna park

Scandicci (Firenze), 27 settembre 2025 – Un grande evento che torna rinnovato, con eventi culturali a corredo e con i padiglioni che si avvicinano al centro città. La Fiera di Scandicci è un grande classico di inizio autunno. E ogni anno attira migliaia di visitatori. La manifestazione che vede in prima fila il Comune si sposta dunque nel cuore di Scandicci: da piazza Togliatti lungo via Pascoli fino a piazzale della Resistenza, proseguendo poi fino al parco dell'ex Cnr, la novità di questa edizione. “Abbiamo lavorato a un nuovo assetto che mette in relazione il 'centro storico', il nuovo centro urbano e il futuro parco cittadino, rafforzando così il legame tra le diverse anime di Scandicci", dice il vicesindaco con delega alla fiera Yuna Kashi Zadeh. 🔗 Leggi su Lanazione.it

