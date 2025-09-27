Fiera di Scandicci cosa c’è da sapere | date programma espositori luna park
Scandicci (Firenze), 27 settembre 2025 – Un grande evento che torna rinnovato, con eventi culturali a corredo e con i padiglioni che si avvicinano al centro città. La Fiera di Scandicci è un grande classico di inizio autunno. E ogni anno attira migliaia di visitatori. La manifestazione che vede in prima fila il Comune si sposta dunque nel cuore di Scandicci: da piazza Togliatti lungo via Pascoli fino a piazzale della Resistenza, proseguendo poi fino al parco dell'ex Cnr, la novità di questa edizione. “Abbiamo lavorato a un nuovo assetto che mette in relazione il 'centro storico', il nuovo centro urbano e il futuro parco cittadino, rafforzando così il legame tra le diverse anime di Scandicci", dice il vicesindaco con delega alla fiera Yuna Kashi Zadeh. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tommaso Guido presenta "La cura è dentro di te" alla fiera aurea di Scandicci
La Fiera di Scandicci entra in gioco! Torna dal 10 al 12 ottobre Ludo in Fiera, la manifestazione realizzata in collaborazione con Lucca Comics & Games, sempre più presente a Scandicci, e Unicoop Firenze. Tra gli eventi più amati della scorsa edizione, Ludo