Fiera d’Autunno in centro ultime occasioni

È in pieno svolgimento, fino a domani nel centro storico di San Giovanni in Persiceto, la tradizionale ‘ Fiera d’autunno ’: stand commerciali, street food e punti ristoro, mercatini, luna park, spettacoli, mostre, musica e attività per tutte le età animano le vie della città. "La Fiera d’Autunno – spiega Alessandro Bracciani, assessore al Commercio e alle attività produttive – rappresenta tradizionalmente l’evento conclusivo della stagione estiva composta di eventi di piazza, appuntamenti culturali e musicali e manifestazioni sportive. Anno dopo anno vediamo con piacere che gli eventi di questo contenitore crescono, sia dal punto di vista del pubblico che da quello del coinvolgimento sempre maggiore di operatori economici e associazioni e tutti insieme contribuiscono fattivamente alla loro organizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it