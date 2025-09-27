Fi | Nevi ' libertà il primo fondamentale valore che ci ispira'
Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Il primo, fondamentale valore che ispira Forza Italia è la libertà. Non a caso, essa dà il titolo a questa grande manifestazione. Partiamo da ciò che ripeteva sempre il presidente Berlusconi: ogni volta che scriviamo una legge o approviamo un provvedimento, dobbiamo chiederci se quello che facciamo aumenta o diminuisce la libertà dei cittadini; se semplifica o complica la loro vita. È una sfida tutt'altro che semplice, ma cerchiamo di tradurla ogni giorno in atti concreti, nelle Aule parlamentari e nei Consigli regionali”. Lo ha affermato Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a 'Libertà', la festa nazionale azzurra che si sta svolgendo a Telese terme. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: nevi - libert
La storia del festival fondato dall’attore e regista. La prima idea negli anni 70, la nascita dell’Institute nell’81, i grandi nomi – da Soderbergh a Tarantino – nati tra le nevi dello Utah. Quando disse: “La libertà di espressione è in pericolo in molti luoghi, ma stiam - facebook.com Vai su Facebook
Fi: Nevi, 'libertà il primo fondamentale valore che ci ispira' - "Il primo, fondamentale valore che ispira Forza Italia è la libertà. Riporta iltempo.it
Nevi (FI): «Non c'è alcun allarme conti, lo dice il Ministero, la Proietti sta mentendo» - «Stanno raccontando bugie agli umbri per avere denaro da spendere, probabilmente pensando così di poter costruire consenso». Come scrive ilmessaggero.it