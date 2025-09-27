Festività mariane la polizia locale traccia il bilancio | oltre 2 mila verbali arresti e sequestri

Imponente il bilancio delle attività svolte dalla polizia locale, agli ordini del comandante Salvatore Zucco, nelle giornate dedicate alla festa patronale in onore della Madonna della Consolazione.Un impiego di personale massiccio, che ha garantito, in primis, lo svolgimento delle due processioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: festivit - mariane

Con questa sera Chiudiamo le Festività Mariane. da domani a lunedì resteremo chiusi. Pizza Fritta sul ponte della Libertà - facebook.com Vai su Facebook

Festività Mariane 2025 - Discorso del Cero Votivo http://dlvr.it/TN6264 http://reggiocal.it #reggiocal - X Vai su X

Reggio Calabria, maxi-operazione della Polizia Locale alle feste mariane: migliaia di sanzioni e sequestri record - E’ imponente il bilancio delle attività svolte dalla Polizia Locale di Rggio Calabria nelle giornate dedicate alle feste mariane. Come scrive msn.com

Il prefetto ai sindaci: «Basta un vigile per un incidente». L’invito ai Comuni per sgravare polizia e carabinieri - Non ci sta la polizia locale e respinge al mittente la chiamata sulle strade nei giorni di festa lanciata dal prefetto, Mariano Savastano. Segnala ilgazzettino.it