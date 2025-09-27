Festival Un' emozione chiamata libro | a Ostuni ospite Sigfrido Ranucci

Brindisireport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI - È proprio il caso di dire che l'emozione continua. Dopo il successo ottenuto lo scorso luglio, torna per un nuovo appuntamento il festival Un'emozione chiamata libro, prodotto dall'associazione Una Valle di Libri, sostenuto dal Comune di Ostuni e patrocinato dalla Regione Puglia.L'evento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - emozione

Flavio racconta “Chiara” e il suo percorso artistico nel podcast Unplugged Playlist: emozione, musica e impegno sociale al Festival Voci dal Mediterraneo 2025

Marianna Alè torna al Festival Voci dal Mediterraneo: “Ora sono più sicura di me. Che emozione tornare a cantare a Pantelleria”

Mika: l’emozione di cantare tra le dolomiti al No Borders Music Festival

Ostuni, «Un'emozione chiamata libro» apre il trentennale con Mattarella e Garofoli - Bernardo Giorgio Mattarella e Roberto Garofoli aprono ufficialmente “Un’emozione chiamata libro”, trentesimo anniversario della rassegna a Ostuni. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

festival emozione chiamata libroSigfrido Ranucci a Ostuni per Un’emozione chiamata libro: appuntamento il 28 settembre - Il 28 settembre a Ostuni il festival Un’emozione chiamata libro ospita Sigfrido Ranucci, giornalista di Report e autore del libro “La Scelta”. Scrive ostuninotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Emozione Chiamata Libro