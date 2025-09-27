Festival Un' emozione chiamata libro | a Ostuni ospite Sigfrido Ranucci
OSTUNI - È proprio il caso di dire che l'emozione continua. Dopo il successo ottenuto lo scorso luglio, torna per un nuovo appuntamento il festival Un'emozione chiamata libro, prodotto dall'associazione Una Valle di Libri, sostenuto dal Comune di Ostuni e patrocinato dalla Regione Puglia.L'evento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Ostuni, «Un'emozione chiamata libro» apre il trentennale con Mattarella e Garofoli - Bernardo Giorgio Mattarella e Roberto Garofoli aprono ufficialmente “Un’emozione chiamata libro”, trentesimo anniversario della rassegna a Ostuni. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Sigfrido Ranucci a Ostuni per Un’emozione chiamata libro: appuntamento il 28 settembre - Il 28 settembre a Ostuni il festival Un’emozione chiamata libro ospita Sigfrido Ranucci, giornalista di Report e autore del libro “La Scelta”. Scrive ostuninotizie.it