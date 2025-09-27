Festival della Valtellina Ragnarok tributo agli U2 polenta e sagre | il week-end in provincia
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano il Festival della Valtellina a Bottanuco, la nuova edizione di Ragnarok a Casirate d’Adda, la sagra della polenta a Valtrighe, la sagra dell’uva a Pontida, il tributo agli U2 a Nembro, Factory Market allo Spazio Fase di Alzano Lombardo e la festa del tartufo nero a Bracca (domenica). Da annotare, inoltre, il reading “Il signor Bozzetto – Una vita animata” a Foresto Sparso, la camminata in memoria delle vittime delle migrazioni con ritrovo a Entratico (sabato), l’omaggio al cantautorato italiano a Mozzanica (sabato), Fiato ai libri a San Paolo d’Argon, “Castagna in festa” a Sarnico, “Sapori d’autunno in Val Taleggio”, “Street Food Market” a Treviglio, “OktoberFest & Tendata” al Rifugio Mirtillo, la fiera del bestiame e dell’agricoltura a Vilminore di Scalve, – “I Prodòcc de Bérs” a Berzo San Fermo e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
