Festa sicuro | Coi prezzi di oggi Barella vale 90 milioni ma ha giurato fedeltà all’Inter! Sulla sfida di oggi col Cagliari e sul mio rapporto con Zanetti…
Gianluca Festa, doppio ex della sfida della Domus tra Cagliari ed Inter, ha ripercorso il suo periodo in nerazzurro e non solo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione di Cagliari Inter, uno dei doppi ex della sfida di stasera, Gianluca Festa, si è espresso così ricordando alcuni aneddoti sulla sua carriera. COME MAI SCELSI L’INTER NEL ’93? – « Per Matteoli, un fratello. Mi volevano anche Lazio e Juve, ma Gianfranco mi ha sempre parlato bene di Milano e di San Siro. Ricordo ancora il colloquio con Ernesto Pellegrini, il presidente: ero timido e impacciato, non dissi mezza parola. Quando uscii dall’ufficio avevo una fase assurda. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: festa - sicuro
La Casa di Benedetta. . ?FESTA DEI NONNI - 2 OTTOBRE Ci sono persone che ci hanno insegnato a camminare, che ci hanno raccontato le storie più belle e ci hanno fatto sentire al sicuro, sempre. I nonni non sono solo radici, sono abbracci, sorrisi, ricor - facebook.com Vai su Facebook
Cinema in Festa, al cinema con 3.50 euro fino al 25 settembre. Ecco quali film vedere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cinema in Festa, al cinema con 3. tg24.sky.it scrive
Festa delle Offerte Prime 2024: i migliori smartwatch a prezzi stracciati - Pazzie per gli smartwatch, ora protagonisti della festa delle offerte Prime 2024: occasioni ottime su marchi conosciuti e di qualità. Lo riporta punto-informatico.it