Gianluca Festa, doppio ex della sfida della Domus tra Cagliari ed Inter, ha ripercorso il suo periodo in nerazzurro e non solo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione di Cagliari Inter, uno dei doppi ex della sfida di stasera, Gianluca Festa, si è espresso così ricordando alcuni aneddoti sulla sua carriera. COME MAI SCELSI L’INTER NEL ’93? – « Per Matteoli, un fratello. Mi volevano anche Lazio e Juve, ma Gianfranco mi ha sempre parlato bene di Milano e di San Siro. Ricordo ancora il colloquio con Ernesto Pellegrini, il presidente: ero timido e impacciato, non dissi mezza parola. Quando uscii dall’ufficio avevo una fase assurda. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Festa sicuro: «Coi prezzi di oggi Barella vale 90 milioni, ma ha giurato fedeltà all’Inter! Sulla sfida di oggi col Cagliari e sul mio rapporto con Zanetti…»