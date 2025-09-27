' Ferrara in jazz' riparte il calendario con big internazionali e talenti del territorio

Al Torrione San Giovanni ritornano le note di 'Ferrara in Jazz'. La ventisettesima edizione della rassegna musicale, infatti, proporrà un ricco calendario di iniziative. La prima parte della stagione è in programma da venerdì 3 ottobre a domenica 21 dicembre in Rampari di Belfiore 167, con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Ferrara in Jazz: "Un cartellone straordinario"

ferrara jazz riparte calendario"Ferrara in Jazz" riparte con big internazionali e talenti del territorio - Il calendario intreccia le performance di affermati musicisti americani ed europei con quelle dei docenti e degli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio "G. Riporta cronacacomune.it

