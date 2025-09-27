Fermati in via Imera con oltre 14 chili di hashish restano in carcere i due trentenni
Arresto convalidato e custodia in carcere per Calogero Conti e Rodouane Lekhal, entrambi trentenni, il primo meccanico originario di Grotte, il secondo disoccupato residente in provincia di Napoli. Lo ha disposto il giudice per le indagini preliminari Iacopo Mazzullo a margine dell’udienza di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: fermati - imera
Un controllo dei carabinieri lungo via Imera si è trasformato in un maxi sequestro di droga. Fermata un’auto con a bordo due uomini, i militari hanno trovato 14 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 14 chili. Entrambi gli occupanti del veicolo sono - facebook.com Vai su Facebook
Fermati in via Imera con 14 chili di hashish: due arresti ad Agrigento - Fermata un’auto con a bordo due uomini, i militari hanno trovato 14 panetti di hashish, per un peso comples ... Segnala scrivolibero.it