Fermati in via Imera con oltre 14 chili di hashish restano in carcere i due trentenni

Agrigentonotizie.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arresto convalidato e custodia in carcere per Calogero Conti e Rodouane Lekhal, entrambi trentenni, il primo meccanico originario di Grotte, il secondo disoccupato residente in provincia di Napoli. Lo ha disposto il giudice per le indagini preliminari Iacopo Mazzullo a margine dell’udienza di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

