Non si ferma il mercato in entrata della Fermana. Aveva promesso un attaccante come obiettivo il ds Filipponi e questo è puntualmente arrivato visto che i gialloblù hanno ufficializzato Flavio Fofi. Romano classe 1998, che ha iniziato la stagione nel Rieti prima di liberarsi e accettare la proposta della Fermana. Cresciuto nel settore giovanile del Tor di Quinto, ha vestito in Serie D la maglia del Montevarchi, per poi vestire quelle di Rignanese, San Miniato Basso, Fortis Juventus, Aurelia Antica Aurelio e Pomezia. Il suo exploit in termini di reti in Eccellenza laziale è nel 2022-2023 con l’Aurelia Antica con 20 reti, bene anche lo scorso campionato con 14 centri al Montespaccato nel complesso della stagione tra campionato, Coppa Italia e spareggi playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana, in attacco arriva Flavio Fofi, subito a disposizione di mister Gentilini