Ogni famiglia ha le proprie ferite, ma alcune diventano simbolo di un’intera storia. Tutto quello che resta di te segue una madre e suo figlio tra dolore e memoria, trasformando il personale in racconto universale. Il nuovo film di Cherien Dabis, distribuito in Italia da Officine UBU, non si limita a narrare eventi storici: li rende viscerali, li lascia respirare tra i silenzi, i gesti, le cicatrici e i legami di sangue di una famiglia palestinese che lotta per non dimenticare. La famiglia come specchio della Storia. Il cast completo di “Tutto quello che resta di te” @ Officine UBU La vicenda di Tutto quello che resta di te è un mosaico di storie familiari che si intrecciano con la Storia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ferite, madri e resistenza in Tutto quello che resta di te