Ferite madri e resistenza in Tutto quello che resta di te

Screenworld.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni famiglia ha le proprie ferite, ma alcune diventano simbolo di un’intera storia. Tutto quello che resta di te segue una madre e suo figlio tra dolore e memoria, trasformando il personale in racconto universale. Il nuovo film di Cherien Dabis, distribuito in Italia da Officine UBU, non si limita a narrare eventi storici: li rende viscerali, li lascia respirare tra i silenzi, i gesti, le cicatrici e i legami di sangue di una famiglia palestinese che lotta per non dimenticare. La famiglia come specchio della Storia. Il cast completo di “Tutto quello che resta di te” @ Officine UBU La vicenda di Tutto quello che resta di te è un mosaico di storie familiari che si intrecciano con la Storia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

ferite madri e resistenza in tutto quello che resta di te

© Screenworld.it - Ferite, madri e resistenza in Tutto quello che resta di te

In questa notizia si parla di: ferite - madri

Schianto sulla Bazzanella: ferite due madri e due figli

Le ferite d’infanzia delle madri lasciano il segno anche sui loro figli: lo rivela un nuovo studio - Un nuovo studio longitudinale canadese svela infatti che le avversità vissute da una madre da piccola possono ... Come scrive fanpage.it

Ferisce la madre a aggredisce operatore 118: arrestato - In manette è finito un 53enne con l'accusa di maltrattamenti, lesione personali aggravate e resistenza a pubblico ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ferite Madri Resistenza Tutto