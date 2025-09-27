Fenice di Venezia dal palco la richiesta di revoca per la direttrice Venezi | La musica non ha colore Dal pubblico applausi e standing ovation
Un messaggio letto sul palco, prima dell’inizio del concerto. Per confermare quanto l’assemblea dei lavoratori del teatro La Fenice di Venezia aveva già deciso il 26 settembre: chiedere la revoca immediata della nomina di Beatrice Venezi a direttrice dello storio teatro veneziano. La reazione del pubblico non si è fatta attendere: applausi scroscianti e standing ovation per l’iniziativa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Beatrice Venezi, proteste per la nomina a direttore musicale della Fenice di Venezia: «Revocatela» - Da quando è stata nominata nuovo direttore musicale ,molti orchestrali e abbonati del teatro chiedono alla Sovrintendenza di agire per revocarla dall'incarico ... vanityfair.it scrive
La direttrice Beatrice Venezi alla Fenice di Venezia, esplode la protesta dell'orchestra: scioperi e abbonamenti cancellati. «È senza prestigio» - I musicisti: «Non ha mai diretto né un titolo d’opera né un concerto sinfonico pubblico». Lo riporta msn.com