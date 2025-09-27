Fenice di Venezia dal palco la richiesta di revoca per la direttrice Venezi | La musica non ha colore Dal pubblico applausi e standing ovation

27 set 2025

Un messaggio letto sul palco, prima dell’inizio del concerto. Per confermare quanto l’assemblea dei lavoratori del teatro La Fenice di Venezia aveva già deciso il 26 settembre: chiedere la revoca immediata della nomina di Beatrice Venezi a direttrice dello storio teatro veneziano. La reazione del pubblico non si è fatta attendere: applausi scroscianti e standing ovation per l’iniziativa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

fenice venezia palco richiestaBeatrice Venezi, proteste per la nomina a direttore musicale della Fenice di Venezia: «Revocatela» - Da quando è stata nominata nuovo direttore musicale ,molti orchestrali e abbonati del teatro chiedono alla Sovrintendenza di agire per revocarla dall'incarico ... vanityfair.it scrive

fenice venezia palco richiestaLa direttrice Beatrice Venezi alla Fenice di Venezia, esplode la protesta dell'orchestra: scioperi e abbonamenti cancellati. «È senza prestigio» - I musicisti: «Non ha mai diretto né un titolo d’opera né un concerto sinfonico pubblico». Lo riporta msn.com

