Un messaggio letto sul palco, prima dell’inizio del concerto. Per confermare quanto l’assemblea dei lavoratori del teatro La Fenice di Venezia aveva già deciso il 26 settembre: chiedere la revoca immediata della nomina di Beatrice Venezi a direttrice dello storio teatro veneziano. La reazione del pubblico non si è fatta attendere: applausi scroscianti e standing ovation per l’iniziativa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fenice di Venezia, dal palco la richiesta di revoca per la direttrice Venezi: “La musica non ha colore”. Dal pubblico applausi e standing ovation