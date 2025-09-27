Federico è scomparso da giovedì mattina l' appello del padre | Se lo vedete chiamate il 112
Federico è uscito a piedi da casa sua, nel quartiere Montanara a Parma, la mattina di giovedì 25 settembre e non è più tornato a casa. Il padre Giorgio ha lanciato un appello. “Aiutatemi a trovare mio figlio Federico. Erano le 9 e mezza quando mio figlio è uscito di casa e non è più rientrato. È. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: federico - scomparso
Scomparso il professor Federico Rea, luminare della chirurgia toracica: aveva 68 anni
Il carbone risuona a Palazzo Fabroni. L’installazione di Federico Gori racconta un mestiere scomparso
Escursionista cade per 200 metri in Valmasino, trovato morto Federico Beltrami: era scomparso da ieri
Il fratello gemello di Federico Basso scomparso a Chi t'ha visto?! #comedymatch #comedy #katiafollesa #nove - facebook.com Vai su Facebook