Federico è scomparso da giovedì mattina l' appello del padre | Se lo vedete chiamate il 112

Federico è uscito a piedi da casa sua, nel quartiere Montanara a Parma, la mattina di giovedì 25 settembre e non è più tornato a casa. Il padre Giorgio ha lanciato un appello. “Aiutatemi a trovare mio figlio Federico. Erano le 9 e mezza quando mio figlio è uscito di casa e non è più rientrato. È. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

