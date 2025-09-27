FdI ’affonda’ gli attivisti di Flotilla | Sono marinaretti in barca a vela Vogliono notorietà e candidature

"Segnatevi i nomi dei vari militanti, attivisti e politici ormai decotti o a fine mandato impegnati a veleggiare verso Gaza scortati dalla nostra marina militare. Ve li ritroverete tutti, tra due anni, nelle liste elettorali dei partiti della sinistra". La nuova stoccata contro Marco Croatti, senatore riminese del M5s, e gli altri imbarcati con la Global Sumud Flotilla verso Gaza, arriva dal consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Rufo Spina. Mentre il governo e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella continuano a chiedere agli attivisti della Flotilla di fermarsi a Cipro e lì consegnare gli aiuti per la popolazione di Gaza, infuria lo scontro politico nel Riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

