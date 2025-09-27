FdI ’affonda’ gli attivisti di Flotilla | Sono marinaretti in barca a vela Vogliono notorietà e candidature
"Segnatevi i nomi dei vari militanti, attivisti e politici ormai decotti o a fine mandato impegnati a veleggiare verso Gaza scortati dalla nostra marina militare. Ve li ritroverete tutti, tra due anni, nelle liste elettorali dei partiti della sinistra". La nuova stoccata contro Marco Croatti, senatore riminese del M5s, e gli altri imbarcati con la Global Sumud Flotilla verso Gaza, arriva dal consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Rufo Spina. Mentre il governo e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella continuano a chiedere agli attivisti della Flotilla di fermarsi a Cipro e lì consegnare gli aiuti per la popolazione di Gaza, infuria lo scontro politico nel Riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: affonda - attivisti
Gli attivisti decisi ad andare avanti: «Cambiare rotta significherebbe ammettere che si lascia operare un governo illegale senza poter fare nulla» - facebook.com Vai su Facebook
FdI ’affonda’ gli attivisti di Flotilla: "Sono marinaretti in barca a vela. Vogliono notorietà e candidature" - Croatti replica: "Gravi i raid con droni contro di noi, ma c’è chi minimizza" ... Si legge su msn.com
La deputata di FdI dà seguito alla linea Meloni: “Dove vuole arrivare la Flotilla, alla guerra?” – Video - “Anche questa volta abbiamo dimostrato di essere l’Italia che non si gira dall’altra parte quando si tratta di proteggere i nostri connazionali”, “anche quando cercano in tutti i modi di non essere in ... Segnala ilfattoquotidiano.it