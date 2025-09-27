Fcr dica ’stop’ ai rapporti con Teva
’Comitati antifascisti emiliani’ unitamente a ’Costituente contro la guerra e il riarmo Reggio Emilia’ chiedono a gran voce che Farmacie Comunali Riunite "cessi immediatamente il rapporto commerciale con Teva ", altrimenti "il premio ad Albanese (nella foto sopra) sarà solo propaganda". "Il tempo dei gesti puramente simbolici è finito – sottolinea il portavoce, Daniele Dall’Aglio –. Per la precisione, è sepolto sotto le macerie di Gaza, insieme a centinaia di migliaia di corpi". "Pretendiamo che il Comune – proseguono –, che controlla Farmacie Comunali Riunite, prepari immediatamente il piano per la cessazione del rapporto commerciale con Teva, multinazionale israeliana complice dell’occupazione e del genocidio palestinese, per la fornitura e la distribuzione dei farmaci generici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
