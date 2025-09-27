FC 26 SBC Pilastri Mateo Retegui | L’Attaccante Goal-Oriented per la Tua Squadra!

È il momento di sbloccare un attaccante potente e letale in area di rigore! L’SBC di Mateo Retegui Pilastri 85 OVR è ora disponibile e ti offre un centravanti con un eccellente fiuto del gol. Con un Tiro 87, Dribbling 84 e Velocità 83, Retegui è un attaccante completo, perfetto per chi cerca un finalizzatore affidabile. Il suo stile di gioco PLUS PLUS da Torre lo rende un punto di riferimento eccezionale, mentre il PLUS da Attaccante avanzato gli assicura un ottimo posizionamento offensivo. Le 2 Sfide per Sbloccare Mateo Retegui. Per ottenere questa carta speciale, dovrai completare solo 2 sfide in 7 giorni. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

