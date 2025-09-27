FC 26 SBC Pilastri Mateo Retegui | L’Attaccante Goal-Oriented per la Tua Squadra!

Imiglioridififa.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il momento di sbloccare un attaccante potente e letale in area di rigore! L’SBC di Mateo Retegui Pilastri 85 OVR è ora disponibile e ti offre un centravanti con un eccellente fiuto del gol. Con un Tiro 87, Dribbling 84 e Velocità 83, Retegui è un attaccante completo, perfetto per chi cerca un finalizzatore affidabile. Il suo stile di gioco PLUS PLUS da Torre lo rende un punto di riferimento eccezionale, mentre il PLUS da Attaccante avanzato gli assicura un ottimo posizionamento offensivo. Le 2 Sfide per Sbloccare Mateo Retegui. Per ottenere questa carta speciale, dovrai completare solo 2 sfide in 7 giorni. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc pilastri mateo retegui l8217attaccante goal oriented per la tua squadra

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Pilastri Mateo Retegui: L’Attaccante Goal-Oriented per la Tua Squadra!

In questa notizia si parla di: pilastri - mateo

fc 26 sbc pilastriNuova Promo: “Pilastri” (Cornerstones) – La Base del Tuo Club su FC 26! (Team 1) - Una nuova e fondamentale promozione è arrivata in FC 26 Ultimate Team: i Pilastri (Cornerstones). Lo riporta imiglioridififa.com

FC 26 SBC Pilastri Zubimendi: Il Metronomo di Centrocampo è Qui! - La SBC di Martín Zubimendi Pilastri 86 OVR è ora disponibile e ti offre un ... Riporta imiglioridififa.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Sbc Pilastri