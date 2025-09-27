Un nuovo e rapidissimo obiettivo è arrivato nella modalità Rush! L’evento “Chi va piano.: Rush flash” è disponibile solo per 4 giorni e ti offre un modo veloce per accumulare XP e pacchetti bonus. Completa le sfide qui sotto per ottenere il premio finale: un Pacchetto 2 giocatori oro rari 80+. Le 4 Sfide per Accumulare Punti e Pacchetti. Tutte le sfide, tranne una, devono essere completate nell’evento Amichevole Live “Rush flash: Chi va piano.”. Sfida Requisiti di Gioco Premio Giocane 5 Gioca 5 partite nell’evento Rush flash “Chi va piano.”. 1x Pacchetto giocatore raro val. 75+ Glaciale Segna 5 gol in Rush. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Rush Flash: “Chi Va Piano…” – Pacchetti e XP Veloci!