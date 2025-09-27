FC 26 Obiettivo Rush Flash | Chi Va Piano… – Pacchetti e XP Veloci!
Un nuovo e rapidissimo obiettivo è arrivato nella modalità Rush! L’evento “Chi va piano.: Rush flash” è disponibile solo per 4 giorni e ti offre un modo veloce per accumulare XP e pacchetti bonus. Completa le sfide qui sotto per ottenere il premio finale: un Pacchetto 2 giocatori oro rari 80+. Le 4 Sfide per Accumulare Punti e Pacchetti. Tutte le sfide, tranne una, devono essere completate nell’evento Amichevole Live “Rush flash: Chi va piano.”. Sfida Requisiti di Gioco Premio Giocane 5 Gioca 5 partite nell’evento Rush flash “Chi va piano.”. 1x Pacchetto giocatore raro val. 75+ Glaciale Segna 5 gol in Rush. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: obiettivo - rush
FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush
FC 25, Obiettivo Live Strada verso la gloria europea (Rush)
Pnrr al rush finale: asse Ue-governo per l?obiettivo 2026
Alessandro Florio ci racconta la genesi di Animal Rush, il suo nuovo stato pittorico basato su un’estetica istintiva e materica, costruita su grandi formati e segni pittorici carichi di tensione emotiva. “L’obiettivo era quello di rendere all’apparenza come se l’ope - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Obiettivo Pilastri: Sblocca Darlington Nagbe e Domina il Centrocampo! - È il momento di aggiungere un altro Pilastro alla tua squadra, questa volta dal centrocampo! Segnala imiglioridififa.com
FC 26 Obiettivo Amichevoli Pilastri: Sblocca Arnau Martínez e Rafforza le Tue Fondamenta! - L'obiettivo "Amichevoli Pilastri" è disponibile per un periodo molto limitato (solo 3 giorni) e ... Si legge su imiglioridififa.com