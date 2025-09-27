Se stai iniziando una nuova Carriera Allenatore su EA SPORTS FC 26, una delle mosse più intelligenti è puntare sui migliori giovani calciatori under 21. Sono i prospetti che possono crescere stagione dopo stagione, diventare titolari e trasformarsi nei fuoriclasse del futuro. In questa guida completa troverai i migliori talenti ordinati per ruolo, potenziale massimo e crescita prevista, così da scegliere i giocatori più adatti al tuo progetto. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Come leggere le tabelle dei giovani talenti in FC 26. Per ogni calciatore riportiamo i seguenti dati: Campo Significato Nome Il nome del calciatore Età Età del giocatore ad ottobre 2025 (inizio della stagione in FC 26) OVR Valutazione Overall iniziale (forza complessiva attuale del giocatore) Potenziale Valutazione massima raggiungibile con allenamento e crescita Crescita Differenza tra overall iniziale e potenziale massimo Scadenza Contratto Data in cui il contratto del giocatore scade; se in prestito è specificato Valore Prezzo indicativo del cartellino in modalità carriera Posizione Ruolo principale e secondari in cui può giocare Nazionalità Paese di provenienza del giocatore Club Squadra che detiene il cartellino al momento Salario Stipendio settimanale richiesto al giocatore Grazie a queste informazioni potrai valutare non solo il potenziale di un talento, ma anche costi, convenienza e adattabilità alla tua squadra. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26: i migliori giovani talenti per la Carriera Allenatore