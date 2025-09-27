FC 26 Evoluzione Passaggio Lungo | Aggiungi Precisione al Tuo Gioco! Long Ball Pass

27 set 2025

È il momento di migliorare la capacità di lancio dei tuoi giocatori! L’evoluzionePassaggio Lungo” ti offre un modo semplice per aggiungere lo Stile di Gioco Passaggio Lungo, trasformando i tuoi centrocampisti in precisi lanciatori per le azioni offensive. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è un’ottima opportunità, probabilmente gratuita, per i giocatori che vogliono potenziare i loro centrocampisti non rari con un focus sulla costruzione del gioco. Valutazione generale massima: 82. Numero stili di gioco massimo: 3. Rarità: Tour mondiale fuoriclasse argento. Miglioramenti Offerti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

