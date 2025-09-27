È il momento di migliorare la capacità di lancio dei tuoi giocatori! L’evoluzione “Passaggio Lungo” ti offre un modo semplice per aggiungere lo Stile di Gioco Passaggio Lungo, trasformando i tuoi centrocampisti in precisi lanciatori per le azioni offensive. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è un’ottima opportunità, probabilmente gratuita, per i giocatori che vogliono potenziare i loro centrocampisti non rari con un focus sulla costruzione del gioco. Valutazione generale massima: 82. Numero stili di gioco massimo: 3. Rarità: Tour mondiale fuoriclasse argento. Miglioramenti Offerti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione “Passaggio Lungo”: Aggiungi Precisione al Tuo Gioco! (Long Ball Pass)