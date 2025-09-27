Fazioni nella Lega dietrofront di Falcone | Non mi dimetto abbiamo fatto ridere gli avversari

Foggiatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna sui suoi passi il commissario cittadino della Lega Salvini Premier di Peschici e di Vico del Gargano Giuseppe Falcone che due giorni fa si era detto pronto a rassegnare le deleghe, dopo le dimissioni del commissario provinciale e vice commissario regionale Joseph Splendido.Le sue. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fazioni - lega

Cerca Video su questo argomento: Fazioni Lega Dietrofront Falcone