Fazioni nella Lega dietrofront di Falcone | Non mi dimetto abbiamo fatto ridere gli avversari
Torna sui suoi passi il commissario cittadino della Lega Salvini Premier di Peschici e di Vico del Gargano Giuseppe Falcone che due giorni fa si era detto pronto a rassegnare le deleghe, dopo le dimissioni del commissario provinciale e vice commissario regionale Joseph Splendido.Le sue. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: fazioni - lega
