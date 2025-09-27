Fattore R Patuelli e la Romagna | Resti la California d’Europa

"La Romagna è la California d’Europa. Dagli anni Cinquanta a oggi è stata protagonista di un ‘miracolo economico’ reso possibile dalla laboriosità e dalla passione della sua gente. I tempi cambiano e per non perdere competitività, quel tipo di modello deve essere aggiornato: questo territorio ha tutte le caratteristiche per farlo di nuovo, con successo". Sono le parole utilizzate da Antonio Patuaelli, presidente di Abi, Associazione Bancaria Italiana, nel suo intervento a ‘Fattore R’, il Forum Economico della Romagna, che ieri nella cornice del Teatro Bonci di Cesena è arrivato alla sa nona edizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

