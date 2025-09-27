Faster | la spiegazione del finale del film

Faster segna un momento di svolta nella carriera di Dwayne Johnson, poiché rappresenta uno dei primi ruoli in cui l’attore abbandona la sua immagine prevalentemente ironica o familiare per abbracciare un tono più cupo e vendicativo. Dopo anni tra commedie e action leggeri, Johnson torna a un personaggio essenziale e brutale, costruito su silenzi, rabbia trattenuta e fisicità pura. Il film, diretto da George Tillman Jr., si inserisce nel solco dei revenge movie classici, mescolando tensione, moralità ambigua e sparatorie fulminee. Nel film, infatti, il protagonista Jimmy Cullen ( Dwayne Johnson ) intraprende una ricerca per trovare i responsabili della morte di suo fratello Gary, cosa che lo porta a un incontro con l’assassino che lo insegue, conosciuto semplicemente come Killer, e il suo misterioso cliente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it