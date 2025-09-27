Dal 1 ottobre scatterà una nuova raffica di dazi. Donald Trump ha, infatti, annunciato che da mercoledì prossimo gli Usa imporranno tariffe del 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, «a meno che un’azienda non costruisca il suo stabilimento farmaceutico in America». Non solo. Dazi del 25% verranno imposti su «tutti i camion pesanti prodotti in altre parti del mondo». Il presidente americano ha spiegato che le nuove tariffe doganali sui camion pesanti sono stati motivati da «molte ragioni, ma principalmente dalla sicurezza nazionale» (in primavera, la Casa Bianca aveva già annunciato l’avvio di un’indagine). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Farmaci, camion e mobili: Trump cambia ancora idea sui dazi