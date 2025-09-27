Fare politica a 28 anni

Milanotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite di questa puntata di Milano racconta dedicata alle storie è Giuseppe Pepe, giovane architetto e urbanista, ma anche consigliere del municipio 4, dove presiede la commissione sul territorio. A Milano ci è nato, ma dice di averla conosciuta davvero grazie al volontariato e all’attivismo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fare - politica

Il "sistema Milano" come il caso Genova: basta fare politica per essere criminali

Il tennis è vincente, sa fare in autonomia senza i consigli della politica

“Stella verde Michelin? Chi se ne frega. Noi cuochi dobbiamo cucinare, non fare politica”. Intervista a Paulo Airaudo

"Quattro anni positivi, ma ricchi di sfide. Politica e imprese devono fare di più" - Il presidente di Confindustria Alto Adige Heiner Oberrauch si prepara a lasciare il suo mandato; il territorio dovrà fare i conti con l'invecchiamento della popolazione. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Fare Politica 28 Anni