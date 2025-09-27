D’improvviso, in pochi giorni, sembra avvicinarsi l’orlo dell’abisso di un conflitto mondiale senza ritorno. La miccia è stata accesa nel 2022 dall’invasione dell’Ucraina da parte dei Russi, alla riconquista dell’impero perduto. Sono stati subito spalleggiati dalla Cina, decisa non solo a uscire dal “secolo delle umiliazioni o della vergogna nazionale”, ma ad affermare un’egemonia politico-militare mondiale. L’America di Trump ha spianato loro la strada da Achorage. Ora, il folle discorso tenuto da Trump all’Onu alcuni giorni fa è il sigillo di questa deriva. La teoria geopolitica che lo ispira parte da dati di fatto, di cui Trump ha preso atto e sui quali sta costruendo una sua visione del presente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Far saltare l’Onu è un azzardo suicida e un passo verso la guerra