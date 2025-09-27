Fantastic four debutta al primo posto nello streaming
Il successo del film più recente dell' Universo Cinematografico Marvel trasmesso in streaming rappresenta un importante traguardo per la fase attuale. Con un debutto che ha conquistato immediatamente le piattaforme digitali, questa pellicola si distingue non solo come il punto di chiusura della fase 5, ma anche come l'inizio ufficiale della fase 6. La sua accoglienza positiva indica una forte attenzione da parte del pubblico verso i nuovi personaggi e le narrative che stanno emergendo nel multiverso Marvel.
Nuova forma mostruosa di un villain dei fantastic four che cambierà il mcu
Fantastic four regalano ai fan marvel un’esperienza unica
Fantastic four: reazioni iniziali sui social media e cosa dicono i critici
C'è un grosso rumor che sta correndo su Twitter/X. Praticamente il dopo Ultimate Spider-Man di Hickman sembrerebbe essere ULTIMATE FANTASTIC FOUR in coppia con Dike Ruan. Al #nycc scopriremo se è un rumore fondato.
