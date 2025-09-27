Fantacalcio 5 giocatori da schierare | Ferguson chiamato a timbrare il cartellino
Dopo gli appuntamenti europei, ritorna la Serie A che partirà oggi, sabato 27 settembre, con Como-Cremonese alle ore 15:00 per chiudersi lunedì 29 settembre, alle ore 20:45, con Genoa-Lazio. Insomma, ancora una volta si tratta di una giornata tutta da vivere, con il fantacalcio che rimane sempre il centro dei pensieri dei tanti appassionati. Proprio a tal proposito, ecco 5 giocatori da schierare in questa giornata di campionato. Ferguson: per il momento non ha ancora trovato la via del gol con la maglia della Roma, ma deve assolutamente sbloccarsi. In Europa League, nella gara contro il Nizza, non è entrato bene e, proprio per questo motivo, deve dimostrare a Gasperini che si può fidare di lui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: fantacalcio - giocatori
Asta fantacalcio 2025-26: i migliori giocatori da comprare
Consigli Fantacalcio: gli 11 giocatori da schierare per la 1a giornata di Serie A
Fantacalcio, 5 giocatori da schierare: tutti gli occhi su Soulé
SCAMBI DA FARE Ecco tre scambi da fare al fantacalcio in questo momento. Sfruttare l’hype iniziale dei giocatori per rafforzare la squadra… E tu sei d’accordo? Che scambi stai facendo? #fantacalcio #consiglifantacalcio #fantallenatori - facebook.com Vai su Facebook
Lucca, Spinazzola e il... fantacalcio: cosa hanno detto i due giocatori del #Napoli dopo il Pisa - X Vai su X
Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte sui calciatori da schierare (5^ giornata, oggi 27 settembre 2025) - Consigli Fantacalcio Serie A, oggi 27 settembre 2025: le dritte sui calciatori da schierare nella quinta giornata del nostro campionato. ilsussidiario.net scrive
Consigli fantacalcio 5° giornata Serie A 2025/2026: ecco chi schierare - I giocatori da schierare al fantacalcio per la 5a giornata di Serie A: Butez tra i pali; in avanti Berardi, Soulé e Thuram ... Da calciomagazine.net