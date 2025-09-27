Fano la coperta è corta e si pensa al mercato

È un’Alma Fano in emergenza – come spsso dall’inizio della stagione – quella che dovrà affrontare domani al "Mancini" la Nuova Real Metauro (ore 15,30) in una sfida che già può dire molto sulle ambizioni dei granata in questo campionato di Promozione. Una emergenza dettata dal fatto che la squadra fanese è continuamente falcidiata dagli infortuni che colpiscono indistintamente vecchi e giovani calciatori e che impediscono a mister Omiccioli di poter lavorare con continuità e soprattutto con quelle certezze che sono indispensabile per affrontare un campionato di primo piano. Così, purtroppo, non sta succedendo, come dimostra anche il bolletino medico di questa settimana che registra diversi infortunati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

