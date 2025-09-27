Un protocollo vaccinale dovuto all’alluvione. Nei giorni dell’emergenza, c’è anche chi si diverte a diffondere notizie false che rischiano di destabilizzare la collettività. Non tutti, evidentemente, sono alle prese con la preoccupazione e con i danni dovuti al maltempo. Circola infatti un volantino che indica un protocollo da seguire per una presunta vaccinazione ritenuta indispensabile dopo l’alluvione perché "le malattie possono diffondersi attraverso l’acqua". Nel volantino si specificano anche quelli che dovrebbero essere gli obiettivi del protocollo: prevenire la diffusione di malattie, sensibilizzare la comunità, garantire un accesso tempestivo ai vaccini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Falso avviso “firmato” dal Comune. La bufala dei vaccini a tappeto