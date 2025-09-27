Falso avviso firmato dal Comune La bufala dei vaccini a tappeto
Un protocollo vaccinale dovuto all’alluvione. Nei giorni dell’emergenza, c’è anche chi si diverte a diffondere notizie false che rischiano di destabilizzare la collettività. Non tutti, evidentemente, sono alle prese con la preoccupazione e con i danni dovuti al maltempo. Circola infatti un volantino che indica un protocollo da seguire per una presunta vaccinazione ritenuta indispensabile dopo l’alluvione perché "le malattie possono diffondersi attraverso l’acqua". Nel volantino si specificano anche quelli che dovrebbero essere gli obiettivi del protocollo: prevenire la diffusione di malattie, sensibilizzare la comunità, garantire un accesso tempestivo ai vaccini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Avviso ai naviganti. Ci è stato segnalato un profilo, "Pagina ufficiale di Franco Cardini", che ovviamente è falso, come si può notare dai messaggi che invia. Nel rispondete a un'eventuale richiesta di amicizia. Grazie per la collaborazione. - facebook.com Vai su Facebook
Falso avviso “firmato” dal Comune. La bufala dei vaccini a tappeto - Il volantino spiega l’avvio del protocollo: "Le malattie si diffondono con l’acqua". Si legge su ilgiorno.it
Allarme truffa a Grinzane: falso addetto del Comune tenta di entrare in una casa - Lunedì un uomo, spacciandosi per inviato dal Comune con tanto di giubbino riportante un logo falso, ha tentato di introdursi in un’abitazione con la scusa di controlli sull’acqua. Segnala targatocn.it