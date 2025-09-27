Fallimento Tudor Comolli non sente ragioni | 60 milioni buttati

Il pareggio contro il Verona è stato segnato dalle polemiche, ma non basta per sollevare Tudor da responsabilità evidenti. Anche Comolli non sente ragioni. La Juventus si trova a vivere una fase delicata, nonostante i risultati non siano disastrosi. I bianconeri, guidati da Igor Tudor, stanno ancora metabolizzando il pareggio esterno contro il Verona, una gara fortemente condizionata dalle decisioni arbitrali di Rapuano, che hanno sollevato un’ondata di polemiche. Non a caso, il fischietto è stato retrocesso in Serie B dopo le valutazioni della Commissione, a conferma di una direzione di gara giudicata poco precisa. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Fallimento Tudor, Comolli non sente ragioni: 60 milioni buttati

In questa notizia si parla di: fallimento - tudor

Juventus, Tudor ha parlato alla squadra: bisogna dimenticare le polemiche arbitrali - facebook.com Vai su Facebook

Tudor - X Vai su X

Tudor, Kalulu e il messaggio a Comolli: summit mercato Juve, cosa serve e i nomi - E se in attacco e a centrocampo può fare anche a meno di nuovo ... Segnala tuttosport.com

Tudor su Vlahovic dopo Genoa-Juve: "Comolli ha detto che resta e sono contento" - La Juventus si prende altri tre punti a Marassi e prosegue il suo cammino a punteggio pieno, con la porta rimasta inviolata in entrambe le occasioni. Da sport.sky.it