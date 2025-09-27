Fallimento Educazione civica il CNDDU | Riconoscerla come disciplina autonoma e affidarla a docenti A046

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani chiede un confronto immediato sull’attuale gestione dell’Educazione civica nella scuola italiana. L’approccio introdotto con la legge 92 del 2019, a distanza di anni, mostra segni evidenti di disfunzione. La previsione di un insegnamento trasversale, privo di una figura docente dedicata, per il CNDDU ha prodotto risultati disomogenei e spesso inefficaci. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Apprendimento cooperativo, centralità dell’esperienza, educazione non punitiva: ecco la scuola di Daniele Novara: “Al centro la valutazione evolutiva, l’errore non è un fallimento da sanzionare”

“Fallimento Educazione civica”, il CNDDU: “Riconoscerla come disciplina autonoma affidata a docenti A046”

Fallimento dell’attuale normativa su Educazione civica - 2 della legge 92/2019, sostituendo il concetto di “trasversalità” con l’istituzione di una cattedra specifica di Educazione civica, inserita nell’area ... Da politicamentecorretto.com

