Fallimento Educazione civica il CNDDU | Riconoscerla come disciplina autonoma affidata a docenti A046

Orizzontescuola.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani chiede un confronto immediato sull’attuale gestione dell’Educazione civica nella scuola italiana. L’approccio introdotto con la legge 92 del 2019, a distanza di anni, mostra segni evidenti di disfunzione. La previsione di un insegnamento trasversale, privo di una figura docente dedicata, per il CNDDU ha prodotto risultati disomogenei e spesso inefficaci. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fallimento - educazione

Apprendimento cooperativo, centralità dell’esperienza, educazione non punitiva: ecco la scuola di Daniele Novara: “Al centro la valutazione evolutiva, l’errore non è un fallimento da sanzionare”

fallimento educazione civica cndduFallimento dell’attuale normativa su Educazione civica - 2 della legge 92/2019, sostituendo il concetto di “trasversalità” con l’istituzione di una cattedra specifica di Educazione civica, inserita nell’area ... Riporta politicamentecorretto.com

fallimento educazione civica cndduBullismo e disagio giovanile: il CNDDU lancia l’allarme e propone un’educazione fondata sull’empatia - Il Coordinamento Docenti dei Diritti Umani invita scuola, famiglie e comunità a costruire percorsi condivisi per prevenir ... ilnuovoterraglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fallimento Educazione Civica Cnddu