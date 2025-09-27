Falcomatà in comizio? Anghelone | Lo faccia al Lido comunale monumento del suo fallimento

A pochi giorni dalle elezioni regionali, il sindaco Giuseppe Falcomatà prepara il suo comizio elettorale di mercoledì prossimo in piazza De Nava, accanto al candidato alla presidenza del centrosinistra, Pasquale Tridico. Un appuntamento che Saverio Anghelone, consigliere comunale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: falcomat - comizio

Calabria 2025. Qui Reggio. Falcomatà chiama la città, comizio in Piazza De Nava - facebook.com Vai su Facebook

Anghelone attacca Falcomatà: “Comizio? Lo faccia al Lido Comunale, simbolo del suo fallimento” - Il consigliere di Forza Italia ricorda che nel 2014 aveva condiviso la visione dell’allora sindaco, ma che “si è rivelata una chimera" ... Si legge su reggiotv.it

Anghelone punge Falcomatà: “il comizio a Piazza De Nava? Perché non lo fa al Lido Comunale, simbolo del suo fallimento?” - Lo faccia al Lido Comunale, monumento del suo fallimento” A pochi giorni dalle Regionali, il sindaco Giuseppe Falcomatà prepara il suo comizio elettorale di merc ... strettoweb.com scrive