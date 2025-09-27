Fabri Fibra il 30 settembre e l’1 ottobre il doppio show al Forum

Manca poco all’arrivo di Fabri Fibra all’Unipol Forum di Assago (Milano), due show che segnano il debutto per il rapper di Senigallia nel palazzetto milanese, due eventi di puro rap italiano con una lunga scaletta che ripercorrerà oltre ai brani dell’ultimo disco ‘Mentre Los Angeles brucia’ anche i successi che hanno segnato la sua ventennale carriera. Con l’artista marchigiano sul palco amici e colleghi pronti a festeggiare uno dei pilastri del genere che più di altri ha segnato con la sua musica la scena rap del nostro paese. Queste due date (30 settembre già sold out e 1° ottobre ) chiudono il tour estivo che ha portato Fibra in giro per tutta Italia superando quota 100mila biglietti venduti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

