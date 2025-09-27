Fabregas espulso dopo Como-Cremonese ha visto qualcosa di strano | il quarto uomo lo ha sorpreso

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabregas polemico dopo l’espulsione di Jesús Rodriguez in Como-Cremonese: lo spagnolo critica Di Bello e chiede più chiarezza e serenità negli arbitraggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

fabregas espulso dopo comoFabregas espulso dopo Como-Cremonese, ha visto qualcosa di strano: il quarto uomo lo ha sorpreso - Cremonese: lo spagnolo critica Di Bello e chiede più chiarezza e serenità negli arbitraggi ... Lo riporta fanpage.it

fabregas espulso dopo comoLa Cremonese resiste a Como: Nico Paz non basta a Fabregas, Baschirotto fa felice Nicola - 1 al Como, nel match valido per la quinta giornata di Serie A 2025/2026: al vantaggio ... Riporta corrieredellosport.it

