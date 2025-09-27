Fabregas cita il Napoli in conferenza e lancia la polemica | riguarda l’arbitraggio

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato anche degli arbitraggi nel corso del post gara della sfida contro la Cremonese. La gestione arbitrale è uno dei temi più caldi di questo inizio di Serie A: tantissimi gli episodi sotto la lente d’ingrandimento, con lo stesso Gianluca Rocchi che di recente si è detto non soddisfatto dell’operato generale di queste prime giornate di campionato. Quest’oggi è il turno del Como e di Cesc Fabregas, che dal canto suo invoca più chiarezza da parte della classe arbitrale. Il tecnico spagnolo ha citato anche uno degli episodi che ha coinvolto il Napoli, in occasione dell’ultima sfida di Serie A contro il Pisa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Fabregas cita il Napoli in conferenza e lancia la polemica: riguarda l’arbitraggio

