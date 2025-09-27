Fabio Palotti | chiesti cinque rinvii a giudizio per l' ascensorista morto alla Farnesina

Romatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A rischio processo. Cinque persone sono state rinviate a giudizio per la morte di Fabio Palotti, l'ascensorista romano di 39 anni trovato privo di vita mentre stava lavorando in un elevatore al ministero degli Esteri. Dopo tre anni dall'incidente sul lavoro la procura di Roma ha chiesto il rinvio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Operaio schiacciato da un ascensore alla Farnesina: in 5 a rischio processo per la morte di Fabio Palotti

