Fabio Palotti | chiesti cinque rinvii a giudizio per l' ascensorista morto alla Farnesina
A rischio processo. Cinque persone sono state rinviate a giudizio per la morte di Fabio Palotti, l'ascensorista romano di 39 anni trovato privo di vita mentre stava lavorando in un elevatore al ministero degli Esteri. Dopo tre anni dall'incidente sul lavoro la procura di Roma ha chiesto il rinvio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Operaio schiacciato da un ascensore alla Farnesina: in 5 a rischio processo per la morte di Fabio Palotti
Operaio schiacciato da un ascensore alla Farnesina: in 5 a rischio processo per la morte di Fabio Palotti - La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone accusate di omicidio colposo per la morte di Fabio Palotti, 39 anni, avvenuta il ... Scrive fanpage.it