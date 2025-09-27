Fabio Fazio | Siamo tutti consumatori nella tv non c' è più un senso e sotto i 50 anni non la guarda nessuno Sanremo? Lo rifarei diverso

Fabio Fazio torna in tv sul Nove da domenica 5 ottobre con Che tempo che fa, e in un'intervista al Corriere della Sera ripercorre quarant?anni di carriera tra ricordi d?infanzia e. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Fabio Fazio: «Siamo tutti consumatori, nella tv non c'è più un senso e sotto i 50 anni non la guarda nessuno. Sanremo? Lo rifarei diverso»

