Fabio Fazio l’addio alla Rai che delude ancora | Nessuno si è opposto alla prepotenza

Dilei.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È garbato, gentile, sorridente e si presta all’ascolto. Fabio Fazio è un signore della nostra televisione, una vera icona della Rai che fu e oggi convinto della scelta compiuta quando ha deciso di passare al Nove, dove condurrà ancora il suo Che tempo che fa dal 5 ottobre. Un cambio di rotta dovuto, visti gli sviluppi del suo contratto con il servizio pubblico, e che non rinnega malgrado la delusione sia ancora cocente e si faccia fatica a dimenticare. Le parole di Fabio Fazio sull’addio alla Rai. “Quello che mi ha deluso è stata la disponibilità ad acconsentire alla prepotenza. Cioè che nessuna resistenza sia stata opposta, che nessuno abbia detto: ‘Ma no, questo fa guadagnare ascolti e soldi con la pubblicità. 🔗 Leggi su Dilei.it

fabio fazio l8217addio alla rai che delude ancora nessuno si 232 opposto alla prepotenza

© Dilei.it - Fabio Fazio, l’addio alla Rai che delude ancora: “Nessuno si è opposto alla prepotenza”

In questa notizia si parla di: fabio - fazio

La trattativa tra Mara Venier e Fabio Fazio è un caso: “Il suo contratto con Rai non lo consente”

Mara Venier ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa? Ecco perché la Rai ha detto no

Mara Venier, Domenica In a rischio: perché c’entra Fabio Fazio

fabio fazio l8217addio raiFabio Fazio: «Mi aspettavo che Mick Jagger guidasse rock, invece no, sembrava Gianni Morandi» - Sette, il settimanale de Il Corriere della Sera, ha intervistato Fabio Fazio che torna in tv per una nuova stagione di "Che tempo che fa" ... Scrive ilnapolista.it

fabio fazio l8217addio raiFabio Fazio: «Siamo tutti consumatori, nella tv non c'è più un senso e sotto i 50 anni non la guarda nessuno. Sanremo? Lo rifarei diverso» - Fabio Fazio torna in tv sul Nove da domenica 5 ottobre con Che tempo che fa, e in un'intervista al Corriere della Sera ripercorre quarant’anni di carriera tra ricordi d’infanzia ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fabio Fazio L8217addio Rai