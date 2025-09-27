Fabio Fazio l’addio alla Rai che delude ancora | Nessuno si è opposto alla prepotenza
È garbato, gentile, sorridente e si presta all’ascolto. Fabio Fazio è un signore della nostra televisione, una vera icona della Rai che fu e oggi convinto della scelta compiuta quando ha deciso di passare al Nove, dove condurrà ancora il suo Che tempo che fa dal 5 ottobre. Un cambio di rotta dovuto, visti gli sviluppi del suo contratto con il servizio pubblico, e che non rinnega malgrado la delusione sia ancora cocente e si faccia fatica a dimenticare. Le parole di Fabio Fazio sull’addio alla Rai. “Quello che mi ha deluso è stata la disponibilità ad acconsentire alla prepotenza. Cioè che nessuna resistenza sia stata opposta, che nessuno abbia detto: ‘Ma no, questo fa guadagnare ascolti e soldi con la pubblicità. 🔗 Leggi su Dilei.it
