Fabio Concato a un Mese dall’Annuncio | Sono Sempre Più Determinato a Guarire

Il cantautore torna sui social con un messaggio pieno di speranza per aggiornare i fan sul tumore che lo ha costretto a interrompere il tour. L’Aggiornamento di Fabio Concato: Fiducia e Affetto A circa un mese dall’annuncio della diagnosi di cancro che lo aveva costretto a sospendere il tour estivo Altro di me, Fabio Concato . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Fabio Concato a un Mese dall’Annuncio: “Sono Sempre Più Determinato a Guarire”

In questa notizia si parla di: fabio - concato

Fabio Concato annulla concerti: la sua lotta contro il tumore

Sere d’estate, all’Arena San Sebastiano giovedì 17 luglio arriva Fabio Concato

Fabio Concato in concerto all’Arena San Sebastiano per “Sere d’estate”

Fabio Concato al Teatro Rina e Gilberto Govi: una serata che non dimenticheremo mai! - facebook.com Vai su Facebook

Fabio Concato a un mese dall'annuncio del tumore: «Tutto procede e sono sempre più determinato a guarire» - X Vai su X

Fabio Concato a un mese dall'annuncio del tumore: «Sono sempre più determinato a guarire» - Il cantante, che a metà agosto aveva annunciato su Instagram di avere un cancro, è tornato sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: «Tutto procede, sono certo che ci rivedremo p ... Lo riporta vanityfair.it

Fabio Concato, come sta dopo i concerti annullati e la lotta con il tumore: parla il cantante - Dopo i concerti annullati e la battaglia contro il tumore, Fabio Concato rompe il silenzio e svela come sta. Come scrive dilei.it