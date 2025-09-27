F1 Max Verstappen | Vincere al Nürburgring è unico
Tanta soddisfazione per Max Verstappen dopo il successo nella nona prova del Nürburgring Endurance Series. Il quattro volte campione del mondo ha primeggiato nell’Inferno Verde al debutto, in pista con una Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing. La Rossa ha vinto per la prima volta nell’Inferno Verde dalla 24 Ore del 2023, mentre la compagine elvetica non aveva mai primeggiato nella mitica pista teutonica. L’auto n. 31 ha dominato la scena, l’olandese è riuscito a svettare sulla concorrenza al debutto assoluto nella serie con una GT3 (classe SP9). Appena prima di salire sul podio, il compagno di squadra di Chris Lulham per l’evento odierno ha dichiarato ai microfoni del NLS: “Oggi è stato fantastico. 🔗 Leggi su Oasport.it
